Ratusan Orang Terjaring Razia Busana di Aceh Barat

Afsah, Jurnalis · Sabtu 09 Desember 2023 19:15 WIB
Puluhan wanita terjaring razia busana ketat yang digelar Satpol PP dan Wilayatul Hisbah (WH) di Aceh Barat. Razia ini merupakan kegiatan rutin dalam rangka sosialisasi Undang-Undang Syariat Islam di Aceh.
 
Petugas menghentikan pengguna jalan yang melintas di Jalan Nasional Kota Meulaboh. Selain wanita terdapat pula pria yang terjaring. Kaum pria terkena razia karena mengenakan celana ponggol atau pendek.
 
Petugas mendapati  lebih dari 100 orang yang melanggar Qanun Syariat Islam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Akidah, Akhlak, Syiar dan Busana Muslim.
 
Reporter: Afsah
Produser: Reza Ramadhan

