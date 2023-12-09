...

Sempat Viral, Wanita Nyaru Jadi Pengantin Pria di Cianjur Sempat Sambangi KUA Minta Nikah

Mohamad Andi Ichsan, Jurnalis · Sabtu 09 Desember 2023 10:31 WIB
Fakta baru terungkap pascaviral video pernikahan sesama jenis di medsos. Pernikahan itu terjadi di Desa Pakuwon, Sukaresmi, Cianjur, Jabar.
 
Kepala KUA Sukaresmi akhirnya angkat bicara soal pernikahan sesama jenis itu. Pelaku inisial HH sempat tiga kali datang ke kantor KUA minta dinikahkan. Permintaan HH ditolak petugas karena tidak menyertakan dokumen resmi. 
 
HH juga pernah membawa ayah dan paman untuk menikahkannya. Namun mendapat nasehat dari petugas agar tidak sembarang memilih pasangan.
 
Setelah gagal, HH menikah tanpa sepengetahuan KUA dan viral di medsos. Keluarga mempelai wanita diduga tidak mengetahui HH juga seorang wanita.
 
Kontributor: Mohamad Andi Ichsan
Produser: B. Lilia Nova

Berita Terkait

