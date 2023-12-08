Polisi menetapkan Panca Darmansyah, Ayah yang tega menghabisi ke 4 anak sebagai tersangka, Jumat (8/12).
Dari keterangan tersangka ke 4 anaknya dihabisi dengan cara dibekap hingga tewas. Pembunuhan dimulai dari anak yang paling kecil usia 1 tahun hingga paling dewasa berusia 6 tahun.
Hingga saat ini penyidik masih mendalami motif tersangka yang tega menghabiskan nyawa 4 anaknya.
Kontributor: Rizki Faluvi
(mhd)
Follow Berita Okezone di Google News
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Follow