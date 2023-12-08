Polisi menetapkan Panca Darmansyah, Ayah yang tega menghabisi ke 4 anak sebagai tersangka, Jumat (8/12).

Dari keterangan tersangka ke 4 anaknya dihabisi dengan cara dibekap hingga tewas. Pembunuhan dimulai dari anak yang paling kecil usia 1 tahun hingga paling dewasa berusia 6 tahun.

Hingga saat ini penyidik masih mendalami motif tersangka yang tega menghabiskan nyawa 4 anaknya.

Kontributor: Rizki Faluvi

(mhd)

Follow Berita Okezone di Google News