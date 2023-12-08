Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memutuskan melanjutkan dugaan pelanggaran etik Firli Bahuri ke sidang etik. Dewas KPK menemukan sejumlah dugaan pelanggaran etik yang berhubungan dengan pertemuan Firli dengan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.

Dugaan pelanggaran yang berikutnya adalah terkait rumah singgah Firli Bahuri yang berada di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Keputusan ini diambil Dewas KPK setelah melakukan pemeriksaan pendahuluan atas dugaan pelanggaran etik Firli Bahuri pagi tadi.

Reporter: Riyan Rizki Roshali

Produser: Kristo Suryokusumo

