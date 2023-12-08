...

Breaking News: Dugaan Pelanggaran Etik Firli Bahuri Dilanjutkan ke Sidang Etik

Riyan Rizki Roshali, Jurnalis · Jum'at 08 Desember 2023 15:11 WIB
Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memutuskan melanjutkan dugaan pelanggaran etik Firli Bahuri ke sidang etik. Dewas KPK menemukan sejumlah dugaan pelanggaran etik yang berhubungan dengan pertemuan Firli dengan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.
 
Dugaan pelanggaran yang berikutnya adalah terkait rumah singgah Firli Bahuri yang berada di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Keputusan ini diambil Dewas KPK setelah melakukan pemeriksaan pendahuluan atas dugaan pelanggaran etik Firli Bahuri pagi tadi. 
 
Reporter: Riyan Rizki Roshali
Produser: Kristo Suryokusumo

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

