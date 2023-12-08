...

Mahfud MD Berkunjung ke Malaysia, Bicara Program Penegakan Hukum dan Pemberantasan Korupsi

Riana Rizkia, Jurnalis · Jum'at 08 Desember 2023 12:20 WIB
Cawapres Partai Perindo, Mahfud MD menekankan untuk menuju Indonesia emas pada 2045 harus ada penegakan hukum dan pemberantasan korupsi yang serius. Hal tersebut diungkap Mahfud dalam dialog bersama pelajar mahasiswa Indonesia se-Malaysia, Jumat (8/12/2023).
 
Untuk itu, ia bersama dengan Capres Ganjar Pranowo menawarkan tidak hanya program soal ekonomi. Namun, juga program penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.
 
Hal tersebut mengingat korupsi di Indonesia yang sudah merajalela. Sehingga dibutuhkan ketegasan dan keadilan dalam penanganannya.
 
