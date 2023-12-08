Meningkatnya aktivitas Gunung Anak Krakatau di perairan Selat Sunda berdampak terhadap pengunjung dan wisatawan di objek wisata Pantai Carita dan Anyer, Banten. Kedua pantai ini mendadak sepi pengunjung.

Hal ini tak lepas dari aktivitas meningkatnya Gunung Anak Krakatau yang berstatus Siaga (Level 3). Gunung Anak Krakatau juga sempat mengalami 164 kali erupsi sejak 26 November 2023. Padahal jelang libur Natal dan tahun baru biasanya lokasinpantai selalu ramai wisatawan.

Reporter: Iskandar Nasution

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News