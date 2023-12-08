...

Gunung Anak Krakatau Erupsi, Wisata Pantai Carita hingga Anyer Sepi

Iskandar Nasution, Jurnalis · Jum'at 08 Desember 2023 08:20 WIB
Meningkatnya aktivitas Gunung Anak Krakatau di perairan Selat Sunda berdampak terhadap pengunjung dan wisatawan di objek wisata Pantai Carita dan Anyer, Banten. Kedua pantai ini mendadak sepi pengunjung.
 
Hal ini tak lepas dari aktivitas meningkatnya Gunung Anak Krakatau yang  berstatus Siaga (Level 3). Gunung Anak Krakatau juga sempat mengalami 164 kali erupsi sejak 26 November 2023. Padahal jelang libur Natal dan tahun baru biasanya lokasinpantai selalu ramai wisatawan.
 
