OKEZONE UPDATES kali ini diawali dengan berita seputar masuknya Pneumonia ke Jakarta. Sebanyak enam anak dikonfirmasi terjangkit Pneumonia dan sempat menjalani perawatan di rumah sakit. Saat ini, keenam anak sudah dinyatakan sehat.

Berita selanjutnya tentang kasus perundungan yang menimpa siswi sekolah dasar di Pangkalpinang. Saat ini korban masih trauma.

OKEZONE UPDATES ditutup dengan kisah indah Lazio yang berhasil mengalahkan Genoa di Coppa Italia. Scor akhir 1-0 untuk kemenangan Lazio.

Reporter: Camar Haenda

