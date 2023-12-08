...

OKEZONE UPDATES: Heboh Soal Pneumonia Masuk Jakarta hingga Lazio Sukses Taklukkan Genoa

Camar Haenda, Jurnalis · Jum'at 08 Desember 2023 07:00 WIB
A A A
OKEZONE UPDATES kali ini diawali dengan berita seputar masuknya Pneumonia ke Jakarta. Sebanyak enam anak dikonfirmasi terjangkit Pneumonia dan sempat menjalani perawatan di rumah sakit. Saat ini, keenam anak sudah dinyatakan sehat.
 
Berita selanjutnya tentang kasus perundungan yang menimpa siswi sekolah dasar di Pangkalpinang. Saat ini korban masih trauma.
 
OKEZONE UPDATES ditutup dengan kisah indah Lazio yang berhasil mengalahkan Genoa di Coppa Italia. Scor akhir 1-0 untuk kemenangan Lazio.
 
Reporter: Camar Haenda

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini