Radja Nainggolan Langsung Cedera Betis di Latihan Perdana dengan Bhayangkara FC, Dipulangkan ke Jakarta Jelang Lawan PSM Makassar
Radja Nainggolan dipastikan gagal melakoni debut bersama Bhayangkara FC di Liga 1 musim ini. Nainggolan mengalami cedera betis saat menjalani latihan di Bosowa Sports Center, Makassar
Eks bintang Inter Milan dan AS Roma itu pun kembali ke Jakarta untuk pemulihan. Absennya Nainggolan pun diungkap pelatih Bhayangkara FC, Mario Gomez.
Bhayangkara FC akan melawan PSM Makassar dalam lanjutan Liga 1 2023-2024. Laga itu akan digelar di Stadion Gelora BJ Habibie, Parepare, Jumat (8/12).
Kontributor : Erwin Eka Pratama
Produser : Febry Rachadi
(rns)
