Santos FC terdegradasi dari kasta tertinggi Liga Brasil. Hal tersebut membuat penggemar Santos meluapkan kekecewaannya. Para fan Santos mengamuk di luar stadion Vila Belmiro. Mereka membakar bus hingga mobil yang berada di jalan.

Santos menderita kekalahan 1-2 dari Fortaleza pada pekan pamungkas Liga Brasil musim ini. Kekalahan tersebut membuat Santos FC untuk pertama kalinya sepanjang sejarah harus turun kasta ke divisi dua Brasil.

