Presiden Jokowi Sebut Belum Terima Surat Pengunduran Diri Wamenkumham

Binti Mufarida, Jurnalis · Kamis 07 Desember 2023 15:31 WIB
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan belum menerima surat pengunduran diri Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej.
 
Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan Kementerian Sekretariat Negara telah menerima surat pengunduran diri Eddy Hiariej. Surat tersebut akan diserahkan kepada Presiden Jokowi usai kunjungan kerjanya dari Nusa Tenggara Timur (NTT).
 
