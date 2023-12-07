Tim forensik melakukan autopsi kepada jenazah empat anak-anak, Rabu (6/12). Empat jenazah ditemukan di Jalan Kebagusan, Jati Padang, Jagakarsa, Jaksel. Jenazah dibawa ke RS Polri Kramat Jati, Jaktim untuk autopsi.

Terduga pelaku yang merupakan ayah korban masih menjalani perawatan. Ayah korban ditemukan selamat, diduga mencoba bunuh diri.

Kontributor: Rio Manik

Produser: B.Lilia Nova

