Tercium Aroma Busuk, 4 Bocah Ditemukan Tewas dalam Rumah di Jagakarsa

Denhelmi Sajangbati, Jurnalis · Rabu 06 Desember 2023 18:46 WIB
Empat orang anak ditemukan tewas dalam rumah kontrakan, Rabu (6/12). TKP rumah kontrakan di Gang Roman, Jagakarsa, Jakarta Selatan
 
Saat keempat jenazah ditemukan, kondisi rumah terkunci rapat. Warga awalnya mencium aroma busuk yang menyegat dari lokasi
 
Belum diketahui secara pasti penyebab keempat anak itu meninggal dunia. Namun warga mendengar ada pertengkaran orang tua yang terjadi sebelumnya

