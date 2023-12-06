Empat orang anak ditemukan tewas dalam rumah kontrakan, Rabu (6/12). TKP rumah kontrakan di Gang Roman, Jagakarsa, Jakarta Selatan
Saat keempat jenazah ditemukan, kondisi rumah terkunci rapat. Warga awalnya mencium aroma busuk yang menyegat dari lokasi
Belum diketahui secara pasti penyebab keempat anak itu meninggal dunia. Namun warga mendengar ada pertengkaran orang tua yang terjadi sebelumnya
(fru)
