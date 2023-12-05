...

Tok! DPR Setujui Naturalisasi Jay Idzes dan Nathan Tjoe-A-On Menjadi WNI

Andika Gesta, Jurnalis · Selasa 05 Desember 2023 17:30 WIB
A A A
Sidang Paripurna DPR RI menyetujui permohonan pemberian kewarganegaraan untuk calon pemain naturalisasi timnas Indonesia Jay Idzes dan Nathan Tjoe-A-On.
 
Keputusan itu diambil berdasarkan hasil pembahasan di Komisi III dan Komisi X DPR RI.
 
Selanjutnya Jay dan Nathan tinggal menunggu diterbitkannya Keppres RI (Keputusan Presiden RI).
 
Setelah Keppres RI terbit, keduanya akan segera mengambil sumpah sebagai WNI dan kemudian pindah federasi untuk bisa membela Timnas Indonesia.
 
----------
 
Produser: Andika Gesta
Video Editor:Fani G.

(sfn)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini