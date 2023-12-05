Sidang Paripurna DPR RI menyetujui permohonan pemberian kewarganegaraan untuk calon pemain naturalisasi timnas Indonesia Jay Idzes dan Nathan Tjoe-A-On.

Keputusan itu diambil berdasarkan hasil pembahasan di Komisi III dan Komisi X DPR RI.

Selanjutnya Jay dan Nathan tinggal menunggu diterbitkannya Keppres RI (Keputusan Presiden RI).

Setelah Keppres RI terbit, keduanya akan segera mengambil sumpah sebagai WNI dan kemudian pindah federasi untuk bisa membela Timnas Indonesia.

