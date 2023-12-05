...

Diklarifikasi selama 5,5 Jam , Aiman Witjaksono Serahkan Barang Bukti

Selasa 05 Desember 2023 20:23 WIB
Juru Bicara TPN Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Aiman Witjaksono selesai menjalani klarifikasi penyidik di Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, Selasa (5/12/2023). Dia diperiksa 5,5 jam dengan menyerahkan sejumlah barang bukti. 
 
Aiman mengajak masyarakat terus mengawal demokrasi dengan tidak bungkam atas peristiwa yang tidak wajar sehingga demokrasi tetap tumbuh di Indonesia. 
 
Kehadirannya merupakan bentuk tanggung jawab atas pernyataan yang dikeluarkan sesuai dengan data yang dimiliki. 

