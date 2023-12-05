...

Lapak Barang Rongsok di Belakang Margo City Depok Terbakar

Muhammad Refi Sandi, Jurnalis · Selasa 05 Desember 2023 10:30 WIB
Lapak barang rongsok di Jalan Karet, Kemirimuka, Beji, Kota Depok terbakar, Selasa (5/12) pagi. Lokasi tepatnya berada di belakang Mall Margo City, Kota Depok. 
 
Sebanyak empat unit damkar dan sejumlah personel tengah berupaya memadamkan api. Api yang masih menyala dan asap hitam pekat membumbung tinggi ke udara terlihat dari Jalan Raya Margonda.
 
Sebagai informasi, Jalan Raya Margonda mengarah Jakarta maupun arah sebaliknya padat. Hingga kini belum diketahui penyebab kebakaran lapak barang rongsok tersebut.
 
Reporter: Muhammad Refi Sandi
Produser: Akira AW

(fru)

