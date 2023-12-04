...

Ibunda Rinoa Aurora Senduk Cabut Laporan Kasus Dugaan Penganiayaan, Sepakat Berdamai dengan Jaminan dari Betharia Sonata

Selvianus Kopong Basar, Jurnalis · Senin 04 Desember 2023 19:30 WIB
A A A
Rinoa Aurora Senduk memutuskan untuk menempuh upaya damai dengan Leon Dozan. Usai pertemuan dua keluarga yang telah berlangsung sejak Leon mendekam di Polsek Metro Jakarta Pusat.
 
Pihak Leon Dozan yang diwakili oleh sang bunda, Betharia Sonata sepakat jalani perdamaian dalam kasus dugaan penganiayaan. Rinoa langsung mengajukan pencabutan laporan seperti ditemui saat berada di Polres Metro Jakarta Pusat, Senin (4/12/2023).
 
Perihal hubungan percintaan antara Rinoa dengan Leon Dozan, bahwa keduanya memilih untuk berpisah sementara. Diberitakan sebelumnya, aktor Leon Dozan telah diamankan Kepolisian Polres Jakpus Pusat di kawasan Cirendeu, Lebak Bulus, Jakarta Selatan, pada Kamis (16/11/2023) malam. 
 
Reporter : Selvanius Kopong Basar      
Producer : Erlangga Agung Asmoro

(rns)

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

