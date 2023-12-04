Rinoa Aurora Senduk memutuskan untuk menempuh upaya damai dengan Leon Dozan. Usai pertemuan dua keluarga yang telah berlangsung sejak Leon mendekam di Polsek Metro Jakarta Pusat.

Pihak Leon Dozan yang diwakili oleh sang bunda, Betharia Sonata sepakat jalani perdamaian dalam kasus dugaan penganiayaan. Rinoa langsung mengajukan pencabutan laporan seperti ditemui saat berada di Polres Metro Jakarta Pusat, Senin (4/12/2023).

Perihal hubungan percintaan antara Rinoa dengan Leon Dozan, bahwa keduanya memilih untuk berpisah sementara. Diberitakan sebelumnya, aktor Leon Dozan telah diamankan Kepolisian Polres Jakpus Pusat di kawasan Cirendeu, Lebak Bulus, Jakarta Selatan, pada Kamis (16/11/2023) malam.

Reporter : Selvanius Kopong Basar

Producer : Erlangga Agung Asmoro

(rns)

