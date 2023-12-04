Orang-orang yang terluka dilarikan ke Rumah Sakit Baptis Al-Ahli Kota Gaza. Israel meminta warga di Gaza selatan mengungsi ketika pemboman besar-besaran terjadi. Petugas kesehatan di Rumah Sakit Baptis Al-Ahli mengatakan lebih dari 15 anak terbunuh.

Jenazah berjejer di halaman depan rumah sakit dan semakin banyak jenazah yang dibawa. Kepala rumah sakit, Dr. Fadel Narim mengatakan jumlah korban luka melonjak setelah berakhirnya gencatan senjata selama seminggu antara Israel dan Hamas.

Israel menyerang selatan Gaza yang diperkirakan jadi lokasi persembunyian pemimpin Hamas. Warga Palestina di Gaza mengatakan mereka kehabisan tempat untuk dikunjungi. Jalur Gaza, yang berbatasan dengan Israel dan Mesir, ditutup. Kepala HAM PBB mengatakan penderitaan warga sipil “terlalu berat untuk ditanggung.”

Produser : Betty Usman

Sumber APTN

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News