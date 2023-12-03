...

Serangan Udara Israel Meratakan Tempat Tinggal Keluarga Pengungsi di Jabaliya, Gaza

Betty Usman, Jurnalis · Minggu 03 Desember 2023 21:00 WIB
Serangan udara Israel meratakan tempat tinggal keluarga pengungsi di Jabaliya, Sabtu (2/12). Bangunan bertingkat tersebut hancur menjadi tumpukan puing. Akibatnya puluhan pengungsi tewas atau terluka, menurut warga. Tim penyelamat masih menggali puing-puing untuk mencari kemungkinan korban selamat.
 
Serangan lainnya hantam bangunan tempat tinggal lain di Jalan al-Howja. Rekaman ini menunjukkan kebakaran besar dan asap membubung ke langit. Warga menyaksikan kebakaran dari jauh, dan lainnya membawa seorang pria yang terluka.
 
Produser : Betty Usman
Sumber : APTN

(fru)

