...

Aksi Damai Bela Palestina di Maluku Utara Kumpulkan Donasi Rp1 Miliar

Ismail Sangaji, Jurnalis · Minggu 03 Desember 2023 18:00 WIB
A A A
Ribuan warga Maluku Utara menggelar Aksi Damai Bela Palestina Minggu (3/12/2023) pagi. Kegiatan dipusatkan di landmark Kota Ternate. Aksi dibuka dengan berbagai orasi dari sejumlah tokoh.
 
Mulai dari Gubernur Maluku Utara , Sultan Tidore hingga Sultan Ternate. Aksi ini untuk menekankan posisi masyarakat Maluku Utara yang serius mendukung Palestina dan mengutuk kekejaman Israel terhadap warga Palestina.
 
Mereka juga mendesak pemerintah Indonesia untuk tidak henti-hentinya membantu Palestina. Dalam kegiatan ini warga juga menggelar donasi sepanjang aksi dan berhasil mengumpulkan donasi sebesar Rp1 miliar untuk rakyat Palestina.
 
Reporter : Ismail Sangaji
Produser: Reza Ramadhan

(fru)

