Rinoa Aurora Senduk bersepakat untuk menempuh upaya damai dengan Leon Dozan (2/12/2023).

Sebelumnya Rinoa menjadi korban dugaan penganiayaan, diduga dilakukan oleh putra Betharia Sonata dan Willy Dozan di kosan miliknya. Sempat tegas menolak damai hati nurani Rinoa melunak dan bersedia damai tanpa ada paksaan dari pihak manapun, termasuk dari keluarganya.

