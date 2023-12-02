...

Rinoa Aurora Sempat Tegas Menolak Kini Terima Ajakan Damai Leon Dozan

Dea Kastamilla Charity, Jurnalis · Sabtu 02 Desember 2023 19:25 WIB
Rinoa Aurora Senduk bersepakat untuk menempuh upaya damai dengan Leon Dozan (2/12/2023). 
 
Sebelumnya Rinoa menjadi korban dugaan penganiayaan, diduga dilakukan oleh putra Betharia Sonata dan Willy Dozan di kosan miliknya. Sempat tegas menolak damai hati nurani Rinoa melunak dan bersedia damai  tanpa ada paksaan dari pihak manapun, termasuk dari keluarganya.
 
Produser : Dea K.Charity
Reporter : Selvianus Kopong Basar

(mhd)

