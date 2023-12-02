Ketua Dewan Pakar TPN Ganjar-Mahfud, Sandiaga Uno mengunjungi Makassar, Sulsel. Sandiaga gandeng putra Ganjar Pranowo, M Zinedine Alam Ganjar, Jumat (1/12).

Bertempat di salah satu kafe, keduanya menggelar diskusi santai. Keduanya juga bertemu dengan 350 pelaku UMKM di Sulsel. Menurut Sandiaga, kampanye dengan Alam membuat situasi santai.

Kehadiran Alam, diharapkan bisa menggaet anak-anak muda di Pemilu 2024.

Kontributor: Muhammad Nur Bone

Produser: B.Lilia Nova

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News