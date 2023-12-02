...

Temui Pelaku UMKM di Makassar, Sandiaga Uno Gandeng Alam Ganjar

Muhammad Nur Bone, Jurnalis · Sabtu 02 Desember 2023 07:00 WIB
Ketua Dewan Pakar TPN Ganjar-Mahfud, Sandiaga Uno mengunjungi Makassar, Sulsel. Sandiaga gandeng putra Ganjar Pranowo, M Zinedine Alam Ganjar, Jumat (1/12).
 
Bertempat di salah satu kafe, keduanya menggelar diskusi santai. Keduanya juga bertemu dengan 350 pelaku UMKM di Sulsel. Menurut Sandiaga, kampanye dengan Alam membuat situasi santai. 
 
Kehadiran Alam, diharapkan bisa menggaet anak-anak muda di Pemilu 2024.
 
Kontributor: Muhammad Nur Bone
Produser: B.Lilia Nova

(fru)

