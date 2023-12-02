...

Ziarah Makam, Mahfud MD Kenang Pesan Khusus dari Gus Dur

Mukhtar Bagus, Jurnalis · Sabtu 02 Desember 2023 22:14 WIB
Cawapres Partai Perindo Mahfud MD berkunjung ke Pondok Pesantren Tebuireng di Jombang, Sabtu (2/12/2023). 
 
Mahfud menyempatkan berziarah ke makam Presiden ke-4 RI KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Setelah membaca tahlil dan doa, Mahfud menaburkan bunga secara berturut- turut di makam Gus Dur makam KH Hasyim Asyari dan makam KH Sholahudin Wahid. 
 
Mahfud pun mengenang momen saat bersama Gus Dur. Ia mengungkapkan pernah mendapat pesan berupa doa agar jika dirinya menjadi pemimpin bisa naik dan turun dari kepemimpinan tersebut dengan selamat.
 
Reporter: Mukhtar Bagus
Produser: Reza Ramadhan

(mhd)

