Cawapres Partai Perindo Mahfud MD berkunjung ke Pondok Pesantren Tebuireng di Jombang, Sabtu (2/12/2023).

Mahfud menyempatkan berziarah ke makam Presiden ke-4 RI KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Setelah membaca tahlil dan doa, Mahfud menaburkan bunga secara berturut- turut di makam Gus Dur makam KH Hasyim Asyari dan makam KH Sholahudin Wahid.

Mahfud pun mengenang momen saat bersama Gus Dur. Ia mengungkapkan pernah mendapat pesan berupa doa agar jika dirinya menjadi pemimpin bisa naik dan turun dari kepemimpinan tersebut dengan selamat.

Reporter: Mukhtar Bagus

Produser: Reza Ramadhan

