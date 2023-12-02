...

Rumah Berlantai Dua di Mampang Prapatan Ludes Terbakar

Rizky Falupi, Jurnalis · Sabtu 02 Desember 2023 19:42 WIB
Sebuah rumah tinggal berlantai dua di Jl Mampang Prapatan II Jakarta Selatan hangus terbakar. Kebakaran ini terjadi pada Sabtu (2/12/2023) sore.
 
Banyaknya material bangunan yang mudah terbakar membuat api terus berkobar. Sementara sejumlah warga berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya.
 
Petugas mengerahkan 14 unit armada pengangkut air dan 50 personel Damkar. Sumber api diduga berasal dari kompor saat digunakan memasak di bagian dapur

(fru)

