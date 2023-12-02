...

Berkunjung ke NTT, Para Pendeta Keuskupan Ende Sebut Ganjar Pranowo Tokoh Pemersatu

Agung Bakti Sarasa, Jurnalis · Sabtu 02 Desember 2023 18:35 WIB
Capres Partai Perindo, Ganjar Pranowo berdialog bersama sejumlah romo, pendeta, dan suster di Keuskupan Agung Ende, Ndona, Sabtu (2/12/2023). Ganjar berdiskusi tentang bagaimana menjaga persatuan bangsa dalam bingkai Bhineka Tunggal Ika.
 
Administrator Diosesan Keuskupan Agung Ende, Romo Yosef Daslan Moang Kabu menyebut persatuan Indonesia sangat penting dijaga dengan sosok kepemimpinan terbaik. Romo Yosef meyakini Ganjar Pranowo-Mahfud MD adalah pasangan pemersatu bangsa.
 
Ganjar berterima kasih kepada para romo, pendeta, dan suster Keuskupan Ende yang telah menyampaikan aspirasi dan gagasannya tentang persatuan Indonesia.  Ganjar berkomitmen menjaga persatuan dan meratakan pembangunan.
 
Reporter : Agung Bakti Sarasa 
Produser: Reza Ramadhan

(mhd)

