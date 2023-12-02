...

Walhi Nilai Pemprov Aceh Tak Serius Tangani Banjir

Taufan Mustafa, Jurnalis · Sabtu 02 Desember 2023 17:45 WIB
Penanganan banjir yang melanda sejumlah daerah di Aceh dinilai tidak serius dilakukan Pemprov Aceh. Lantaran banjir kerap terjadi setiap tahunnya.
 
Banjir dipicu oleh kerusakan hutan dan daerah aliran sungai. Namun Pemprov Aceh tidak pernah melakukan pencegahan terhadap kerusakan hutan.
 
Bahkan penyebab banjir tidak hanya dari aktivitas ilegal. Kegiatan yang dilakukan secara legal juga menjadi penyebab banjir Aceh. Seperti pembangunan infrastrukur yang tidak terkonsep dengan baik.

