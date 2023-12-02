PT KAI Daop 1 Jakarta merekayasa perjalanan kereta api jarak jauh. Hal ini imbas dari aksi Munajat Kubro 212 di Monas, Sabtu (2/12). Awalnya Stasiun Gambir menjadi perhentian kereta jarak jauh.
Karena aksi massa perhentian kereta dialihkan ke Stasiun Jatinegara. Langkah itu diambil untuk menghindari keterlambatan perjalanan kereta.
