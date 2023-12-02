...

OKEZONE UPDATES: Heboh Perenang Cilik Batal Juara di Sleman, hingga AC Milan Takluk dari Borussia Dortmund

Pram Sendjaya, Jurnalis · Sabtu 02 Desember 2023 07:20 WIB
A A A
OKEZONE UPDATES kali ini diawali dengan viral kasus atlet renang junior yang menangis karena batal juara. Lomba renang digelar di Sleman, Yogyakarta. Berbekal rekaman video, yang jelas menayangkan anaknya juara dua, orang tua protes ke panitia. Namun panitia mengatakan keputusan juri tidak bisa diganggu-gugat.
 
Video selanjutnya ada papan reklame yang roboh hingga menimpa pedagang sate. Peristiwa nahas itu terjadi di Bogor, Jawa Barat. Papan reklame roboh diduga akibat angin kencang dan hujan lebat yang turun di lokasi.
 
Dari dunia hiburan, OKEZONE UPDATES menghadirkan film Wonka yang akan segera tayang pada Desember ini. Film diangkat dari kisah novel legendaris Roald Dahl pada 1964. 
 
OKEZONE UPDATES ditutup dengan berita sepak bola di mana Borussia Dortmund berhasil mengalahkan AC Milan  dengan skor 3-1.
 
Reporter: Pram Sendjaya

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini