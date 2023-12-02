OKEZONE UPDATES kali ini diawali dengan viral kasus atlet renang junior yang menangis karena batal juara. Lomba renang digelar di Sleman, Yogyakarta. Berbekal rekaman video, yang jelas menayangkan anaknya juara dua, orang tua protes ke panitia. Namun panitia mengatakan keputusan juri tidak bisa diganggu-gugat.

Video selanjutnya ada papan reklame yang roboh hingga menimpa pedagang sate. Peristiwa nahas itu terjadi di Bogor, Jawa Barat. Papan reklame roboh diduga akibat angin kencang dan hujan lebat yang turun di lokasi.

Dari dunia hiburan, OKEZONE UPDATES menghadirkan film Wonka yang akan segera tayang pada Desember ini. Film diangkat dari kisah novel legendaris Roald Dahl pada 1964.

OKEZONE UPDATES ditutup dengan berita sepak bola di mana Borussia Dortmund berhasil mengalahkan AC Milan dengan skor 3-1.

