Joselu menyumbang satu gol saat Real Madrid menang 4-2 atas Napoli di Liga Champions. Namun, ia merayakan gol tersebut dengan melakukan gestur meminta maaf kepada suporter El Real. Karena penampilannya yang menyia-nyiakan banyak peluang sepanjang pertandingan itu.

Jude Bellingham datang menghampiri Joselu di sudut lapangan. Dirinya kemudian mendorong rekan satu timnya itu untuk berselebrasi bersama para suporter. Bellingham meminta agar suporter Real Madrid terus memberikan dukungan untuk Joselu.

------------ Produser : Febry Rachadi Ve : Geri A

(rns)

