Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo membuka event di Indonesia Aja Travel Fair (DIATF) 2023 di Central Park Mall, Jakarta, dari 1-3 Desember 2023.

DIATF 2023 kembali diadakan dalam rangka mendukung implementasi Program Bangga Berwisata di Indonesia (BBWI) untuk mencapai target perjalanan wisatawan nusantara tahun 2023.

DIATF 2023 kembali digelar usai sukses digelar pada bulan Mei 2023 lalu di Mall Kota Kasablanka. Angela mengatakan bahwa acara DIATF dapat membantu mempromosikan destinasi wisata di Indonesia dan mendorong masyarakat berwisata di Tanah Air.

