Firli Bahuri Tidak Ditahan Usai Diperiksa 10 Jam Sebagai Tersangka Pemerasan SYL

Riana Rizkia, Jurnalis · Jum'at 01 Desember 2023 20:30 WIB
Ketua KPK non-aktif, Firli Bahuri tidak ditahan usai diperiksa penyidik gabungan Polda Metro Jaya dan Bareskrim Polri, Jumat (1/12/2023).
 
Firli nampak keluar Gedung Bareskrim Polri usai diperiksa selama kurang lebih 10 jam dalam kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL).
 
Sebelumnya, Firli Bahuri ditetapkan sebagai tersangka usai gelar perkara pada Rabu, 22 November 2023.
 
Reporter: Riana Rizkia

(rns)

