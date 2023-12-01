Seorang maling motor ini nekat menceburkan diri di Aliran Kali Pesanggrahan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Maling ini berpegangan di batang pohon yang berada di aliran air kali yang cukup deras.

Setelah setengah jam, maling tersebut melepaskan diri dari batang pohon dan mengambang sebelum akhirnya menyerahkan diri. Diketahui, maling tersebut nekat menceburkan diri karena takut dihakimi massa dan ingin segera pulang untuk bertemu anaknya.

Kontributor: Miftahul Ghani

Produser: Kristo Suryokusumo

(mhd)

