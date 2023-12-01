...

Alex Tirta Selesai Jalani Pemeriksaan, Dicecar 13 Pertanyaan Seputar Firli Bahuri

Denhelmi Sajangbati, Jurnalis · Jum'at 01 Desember 2023 19:00 WIB
A A A
Ketua PBSI Alex Tirta selesai menjalani pemeriksaan oleh Penyidik Dirreskrimus Polda Metro Jaya dan Bareskrim Polri.
 
Alex diperiksa terkait keterdekatannya dengan tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap Syahrul Yasin Limpo, Firli Bahuri.
 
Selama 10 jam, Alex dicecar 13 pertanyaan terkait kedekatannya dengan Firli Bahuri dan soal pembayaran sewa rumah sebesar Rp650 juta.
 
Alex mengatakan sempat bertemu dengan Firli dalam pemeriksaan hari ini dan menyebut kondisi Ketua KPK non-aktif tersebut baik-baik saja.

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini