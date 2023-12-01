Ketua PBSI Alex Tirta selesai menjalani pemeriksaan oleh Penyidik Dirreskrimus Polda Metro Jaya dan Bareskrim Polri.

Alex diperiksa terkait keterdekatannya dengan tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap Syahrul Yasin Limpo, Firli Bahuri.

Selama 10 jam, Alex dicecar 13 pertanyaan terkait kedekatannya dengan Firli Bahuri dan soal pembayaran sewa rumah sebesar Rp650 juta.

Alex mengatakan sempat bertemu dengan Firli dalam pemeriksaan hari ini dan menyebut kondisi Ketua KPK non-aktif tersebut baik-baik saja.

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News