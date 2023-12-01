...

Silaturahmi ke Tokoh Agama di Kupang, Ganjar Terima Banyak Masukan dan Aspirasi

Putu Bagus, Jurnalis · Jum'at 01 Desember 2023 18:00 WIB
A A A
Capres Partai Perindo Ganjar Pranowo melakukan kampanye di Kupang, NTT Jum'at (1/12/2023). Dirinya bersilaturahmi dengan para tokoh agama Islam dan Kristen.
 
Dari pertemuan itu, Dirinya menyimpulkan kalau para tokoh agama di NTT berkontribusi dalan menjaga kerukunan antar umat beragama.
 
Ganjar menambahkan para tokoh agama itu juga mengajarkan dirinya tetap bisa menjaga persatuan Indonesia meski dinamika politik saat ini sedang memanas. Agar pesta demokrasi kali ini tidak menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat.
 
Reporter : Putu Bagus, Ari Setiawan
Produser: Reza Ramadhan

(rns)

