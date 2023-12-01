...

Donasi untuk Palestina, BAZNAS Sudah Salurkan Bantuan Rp21,2 Miliar untuk 81.943 Warga Gaza

Carlos Roy Fajarta, Jurnalis · Jum'at 01 Desember 2023 17:45 WIB
BAZNAS RI telah menyalurkan bantuan sebesar Rp21,2 Miliar untuk 81.943 penerima atau warga di Jalur Gaza Palestina. Total donasi yang diterima masyarakat mencapai Rp91 miliar.
 
Dalam masa darurat, BAZNAS telah bekerja sama dengan lembaga-lembaga besar di Mesir. BAZNAS memastikan, infak kemanusiaan Palestina yang disalurkan ini dikelola dengan transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab.
 
