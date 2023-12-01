Sebanyak 5.734 anggota kepolisian bakal dikerahkan untuk mengawal kegiatan Munajat 212 yang akan berlangsung di Monas pada Sabtu (2/12/2023) besok. Polisi juga telah menyiapkan rekayasa lalu lintas di sekitar kawasan Monas.
Sebelumnya, Kemensetneg memberikan izin penggunaan kawasan Monas untuk kegiatan Munajat Akbar. Syaratnya antara lain tidak memasang atribut parpol.
Reporter : Denhelmi Sajangbati
Produser: Reza Ramadhan
(rns)
