Sebanyak 5.734 anggota kepolisian bakal dikerahkan untuk mengawal kegiatan Munajat 212 yang akan berlangsung di Monas pada Sabtu (2/12/2023) besok. Polisi juga telah menyiapkan rekayasa lalu lintas di sekitar kawasan Monas.

Sebelumnya, Kemensetneg memberikan izin penggunaan kawasan Monas untuk kegiatan Munajat Akbar. Syaratnya antara lain tidak memasang atribut parpol.

Reporter : Denhelmi Sajangbati

Produser: Reza Ramadhan

(rns)

