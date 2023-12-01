Menko Polhukam Mahfud MD mengimbau warga untuk memilih pasangan Capres dan Cawapres sesuai dengan hati nurani di Pilpres 2024. Tujuannya, untuk merawat demokrasi dan negara.

Hal itu disampaikan Mahfud di acara Holaqoh Kebangsaan Ulama se-Provinsi Banten, Jumat (1/12/2023).

Mahfud yang juga menjadi Cawapres nomor urut 3 itu mempersilahkan warga untuk membandingkan kapasitas para kandidat pasangan capres-cawapres. Ia meminta warga tak takut bila mendapat tekanan memilih kandidat tertentu.

