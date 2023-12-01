Luapan air sungai merendam sejumlah ruas jalan di Jakarta Timur, Kamis (30/11). Akibatnya kemacetan panjang kendaraan tak terhindarkan. Banjir terjadi akibat air dari Kali Baru meluap dan menggenangi jalan raya.

Kali Baru meluap diduga akibat kiriman air dari wilayah Depok dan Bogor. Sejumlah motor mogok karena nekat melintas dan didorong oleh pemiliknya. Macet parah terjadi dari arah Pasar Rebo menuju Cililitan dan sebaliknya.

Reporter: Irfan Ma'ruf

Produser: B.Lilia Nova

(fru)

