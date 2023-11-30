Arsenal membantai Lens 6-0 untuk memastikan langkah ke 16 besar Liga Champions 2023/2024.

Pesta setengah lusin gol The Gunners dibuka oleh Kai Havertz (13'),

dan dilanjutkan Gabriel Jesus (21'), Bukayo Saka (23'), Gabriel Martinelli (27'), Martin Odegaard (45+1'). Penalti Jorginho empat menit jelang usai menutup parade gol di Emirates Stadium.

Ini jadi kemenangan ke-100 Arsenal di ajang Liga Champions Eropa. Kemenangan besar ini juga membuat Arsenal jadi tim pertama Liga Champions yang mencetak lima gol dari lima pemain berbeda pada babak pertama.

