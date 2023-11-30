...

Bantai Lens Setengah Lusin Gol, Arsenal Lolos 16 Besar dan Rayakan Kemenangan ke-100

Andika Gesta, Jurnalis · Kamis 30 November 2023 11:55 WIB
Arsenal membantai Lens 6-0 untuk memastikan langkah ke 16 besar Liga Champions 2023/2024. 
 
Pesta setengah lusin gol The Gunners dibuka oleh Kai Havertz (13'), 
dan dilanjutkan Gabriel Jesus (21'), Bukayo Saka (23'), Gabriel Martinelli (27'), Martin Odegaard (45+1'). Penalti Jorginho empat menit jelang usai menutup parade gol di Emirates Stadium.
 
Ini jadi kemenangan ke-100 Arsenal di ajang Liga Champions Eropa. Kemenangan besar ini juga membuat Arsenal jadi tim pertama Liga Champions yang mencetak lima gol dari lima pemain berbeda pada babak pertama.
 
Produser: Andika Gesta
Ve: Geri A

(sfn)

