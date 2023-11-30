...

Vidi Aldiano Drop Usai Kanker Ginjalnya Menyebar ke Organ Lain

Dea Kastamilla Charity, Jurnalis · Kamis 30 November 2023 12:25 WIB
Penyanyi Vidi Aldiano mengalami drop karena kondisi kankernya yang makin parah. Hal tersebut baru-baru ini dialaminya setelah manggung di Kota Malang. Kondisi kanker ginjal Vidi kini sudah mengalami penyebaran ke organ lain.
 
Padahal, sebelumnya ia sudah menjalani prosedur pengangkatan satu ginjalnya. Meskipun demikian, Vidi tetap optimis berjuang hingga sembuh.
 
