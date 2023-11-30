Penyanyi Vidi Aldiano mengalami drop karena kondisi kankernya yang makin parah. Hal tersebut baru-baru ini dialaminya setelah manggung di Kota Malang. Kondisi kanker ginjal Vidi kini sudah mengalami penyebaran ke organ lain.

Padahal, sebelumnya ia sudah menjalani prosedur pengangkatan satu ginjalnya. Meskipun demikian, Vidi tetap optimis berjuang hingga sembuh.

Produser : Dea K.Charity

Video : Thanks to Starpro

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News