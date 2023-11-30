Berada di kawasan pantai selatan Jember, Jawa Timur, sebuah pemandangan alam laut yang mempesona. Berbentuk seperti gugusan pulau kecil yang berada diantara bibir pantai.

Teluk Cinta, berbentuk seperti daun waru ini berada di Desa Sumber Rejo, Kecamatan Ambulu, Jember, Jawa Timur. Lokasi wisata yang cocok untuk dikunjungi bagi para pecinta alam dan senja. Terlebih pesonanya kian bersinar saat menyaksikan matahari terbenam.

Reporter : Bambang Sugiarto Producer : Erlangga Agung Asmoro

