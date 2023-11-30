...

KPK Tahan Hakim Agung Gazalba Saleh terkait Kasus Dugaan Gratifikasi dan TPPU

Nur Khabibi, Jurnalis · Kamis 30 November 2023 20:20 WIB
KPK menahan Hakim Agung non-aktif Gazalba Saleh (GS) terkait kasus gratifikasi dan TPPU penanganan perkara di MA, Kamis (30/11).
 
KPK melakukan penahanan terhadap tersangka untuk 20 hari pertama di Rutan KPK.
 
Sebelumnya, Gazalba Saleh pernah menjalani persidangan terkait kasus dugaan suap pengurusan perkara di MA. Namun, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Bandung menjatuhkan vonis bebas.

