Konvoi truk bantuan kemanusiaan dan BBM, Rabu (29/11) menyeberang dari Rafah ke Gaza. Konvoi ini disediakan oleh Pusat Bantuan dan Bantuan Kemanusiaan Raja Salman.

Para pengemudi menceritakan penantian berhari-hari untuk mengantarkan bantuan. Pusat Bantuan Kemanusiaan Raja Salman kirimkan 23 pesawat dengan 542 ton bantuan berupa pasokan medis, makanan dan tempat berlindung.

2 kapal memuat 101 kontainer yang membawa bantuan. Sebagian besar dari 2,3 juta penduduk Gaza kini berdesakan di Gaza selatan, dan 3/4 dari mereka terpaksa meninggalkan rumah mereka.

Perjanjian gencatan senjata Israel-Hamas menyebabkan ketergesaan untuk dapat pasokan. Bantuan masuk ke Gaza dalam jumlah lebih besar, namun masih belum mencukupi.

