Kasus Dugaan Pemerasan Firli Bahuri, Saut Situmorang Jalani Pemeriksaan di Bareskrim Polri

Denhelmi Sajangbati, Jurnalis · Kamis 30 November 2023 17:30 WIB
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 2015-2019 Saut Situmorang diperiksa penyidik Bareskrim Polri sebagai saksi ahli dalam kasus dugaan pemerasan dengan tersangka Ketua KPK non aktif, Firli Bahuri
 
Saut menyebut Firli Bahuri bisa dikenai pidana penjara seumur hidup jika mengacu pada pasal Pasal 12 E UU Tipikor yang dikenakan penyidik. Selain Saut Situmorang, penyidik juga memeriksa 7 saksi lain yang dilakukan di Polda Metro Jaya dan Bareskrim Polri
 
Kontributor: Denhelmi Sajangbati
Produser: Kristo Suryokusumo

(rns)

