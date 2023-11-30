Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 2015-2019 Saut Situmorang diperiksa penyidik Bareskrim Polri sebagai saksi ahli dalam kasus dugaan pemerasan dengan tersangka Ketua KPK non aktif, Firli Bahuri

Saut menyebut Firli Bahuri bisa dikenai pidana penjara seumur hidup jika mengacu pada pasal Pasal 12 E UU Tipikor yang dikenakan penyidik. Selain Saut Situmorang, penyidik juga memeriksa 7 saksi lain yang dilakukan di Polda Metro Jaya dan Bareskrim Polri

Kontributor: Denhelmi Sajangbati

Produser: Kristo Suryokusumo

(rns)

