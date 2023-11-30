Aksi demo buruh menuntut kenaikan upah sebesar 14 persen di Kota Bekasi, Jawa Barat berlangsung ricuh. Sejumlah buruh yang hendak menghadang truk yang baru keluar dari Tol Bekasi Barat terlibat keributan dengan pengemudi truk.

Tidak hanya itu, Wakapolres Metro Bekasi Kota juga sempat terlibat keributan dengan masa aksi sebelum akhirnya dilerai oleh anggota polisi lainnya. Aksinya blokir jalan di pintu keluar gerbang tol ini juga dikeluhkan oleh para pengemudi dan pengguna jalan.

Kontributor: Rahmat Hidayat

Produser: Kristo Suryokusumo

(rns)

