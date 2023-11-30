Tiga Pilar Kota Jakarta Utara menggelar apel kesiapsiagaan mengantisipasi banjir di Kantor Walikota Jakarta Utara pada Kamis (30/11/2023).

Dalam apel ini, ratusan personel gabungan melakukan gladi bersih dengan mendirikan posko siaga saat penanggulangan bencana. Sejumlah alat juga yang digunakan petugas untuk menghadapi bencana seperti banjir, pohon tumbang maupun banjir rob juga menjalani pengecekan.

Dalam penanganan penanggulangan nanti, setiap petugas akan melakukan tupoksinya sehingga penyelesaian masalah cepat selesai.

