Menkes Tegaskan Wabah Pneumonia di China Bukan Virus Baru

Abdul Aziz, Jurnalis · Rabu 29 November 2023 20:11 WIB
Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO merilis peningkatan penyakit undefined pneumonia di wilayah China bagian utara yang menyerang anak-anak.
 
Namun hingga saat ini belum diketahui penyebab pasti penyakit ini.
 
Menkes Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan jika ini merupakan patogen yang sudah lama dengan jenis bakteri dan virus lama.
 
Menkes meminta orang tua tetap waspada dan memantau kesehatan anak meski pengobatan penyakit pneumonia sudah biasa dilakukan.

