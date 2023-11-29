Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO merilis peningkatan penyakit undefined pneumonia di wilayah China bagian utara yang menyerang anak-anak.

Namun hingga saat ini belum diketahui penyebab pasti penyakit ini.

Menkes Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan jika ini merupakan patogen yang sudah lama dengan jenis bakteri dan virus lama.

Menkes meminta orang tua tetap waspada dan memantau kesehatan anak meski pengobatan penyakit pneumonia sudah biasa dilakukan.

(fru)

