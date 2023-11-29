...

Ratusan Warga Menyambut Pembebasan Warga Palestina yang Ditahan Israel

Rabu 29 November 2023 19:00 WIB
Ratusan warga Palestina berkumpul di Ramallah Selasa (28/11) menyambut tahanan Palestina yang dibebaskan Israel, bagian dari pertukaran dengan sandera di tawanan Hamas.
 
Warga mengibarkan bendera kuning Fatah dan bendera hijau Hamas, faksi politik utama di Palestina. Bus Palang Merah bawa tahanan dari penjara militer Israel “Ofer “ di Tepi Barat, ke Ramallah.
 
Israel bebaskan 30 tahanan Palestina Selasa (28/11) di hari ke-5 gencatan senjata sementara. Hamas bebaskan 12 sandera yang disandera kelompok tersebut sejak 7 Oktober.
 
Sejak Jumat lalu, Hamas telah membebaskan 81 sandera, sebagian besar warga negara Israel. Sementara Israel telah membebaskan 180 tahanan Palestina. Pertukaran ini bagian dari perjanjian gencatan senjata antara pihak-pihak yang bertikai.
 
Sumber : APTN/Reuters

(fru)

