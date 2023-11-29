...

Presiden Joko Widodo Lantik Maruli Simanjuntak sebagai KSAD

Raka Dwi Novianto, Jurnalis · Rabu 29 November 2023 14:45 WIB
Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik Letnan Jenderal TNI Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) di Istana Negara pada hari ini Rabu November 2023.
 
Setelah dilantik sebagai KSAD, pangkat Maruli Simanjuntak juga naik satu tingkat menjadi Jenderal TNI. 
 
Maruli sebelumnya menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis (Pangkostrad) berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 103/TNI/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat.
 
Reporter: Raka Dwi Novianto
Produser: Kristo Suryokusumo

(rns)

