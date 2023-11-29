Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda, Lampung, kembali erupsi, Rabu (29/11). Dalam dua hari terakhir letusan sudah mencapai 85 kali
Ketinggian abu mencapai 2 ribu hingga 3 ribu meter dari permukaan laut. Asap berwarna hitam keluar dari puncak kawah dan terlihat dari kejauhan
Saat ini, Gunung Anak Krakatau berstatus Level III atau Siaga. Warga, nelayan dan wisatawan diimbau tidak mendekat dalam radius 5 kilometer
Kontributor: Heri Fulistiawan
Produser: B.Lilia Nova
(rns)
