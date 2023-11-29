...

Gunung Anak Krakatau Erupsi, 2 Hari Letusan Sebanyak 85 Kali

Heri Fulistiawan, Jurnalis · Rabu 29 November 2023 09:45 WIB
Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda, Lampung, kembali erupsi, Rabu (29/11). Dalam dua hari terakhir letusan sudah mencapai 85 kali 
 
Ketinggian abu mencapai 2 ribu hingga 3 ribu meter dari permukaan laut. Asap berwarna hitam keluar dari puncak kawah dan terlihat dari kejauhan
 
Saat ini, Gunung Anak Krakatau berstatus Level III atau Siaga. Warga, nelayan dan wisatawan diimbau tidak mendekat dalam radius 5 kilometer
 
Kontributor: Heri Fulistiawan
Produser: B.Lilia Nova

(rns)

