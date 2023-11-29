Wapres Ma'ruf Amin menggelar pertemuan dengan Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim, di Ruang Studio 2 Lt. 1 Hotel Hilton, Kuching, Malaysia, Selasa (28/11).

Wapres Ma'ruf menyebutkan dirinya dan PM Malaysia membahas upaya peningkatan kerja sama Indonesia - Malaysia dalam berbagai bidang. Termasuk, meminta agar pemerintah Malaysia meningkatkan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia (PMI).

Reporter: Binti Mufarida

Produser: Akira AW

